Italiano chiama i baby: chi sono i giovanissimi convocati dal tecnico viola

Ventiquattro anni. Questa la media età dei calciatori a disposizione oggi di Vincenzo Italiano: uno dei dati più bassi di questa Serie A, di certo un record per la Fiorentina di quest'anno. Dei 24 convocati per Salerno, sette sono nati dopo il 2000. Tre di loro sono alla prima chiamata coi grandi: si tratta di Christian Biagetti, Daniel Caprini e Fallou Sene (IL NOSTRO APPROFONDIMENTO), tutti e tre protagonisti del recente successo in Coppa Italia della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa. Biagetti, è il più esperto: difensore centrale, alle volte impiegato come terzino destro, il classe 2004 è cresciuto nel mito di Sergio Ramos e in comune alla leggenda andalusa ha per adesso la fascia da capitano, ma ha già debuttato (segnando pure) in un'amichevole in prima squadra nel dicembre 2022. Caprini è invece il più giovane dei tre: attaccante da 9 gol in 26 presenze nel campionato di categoria, con passaporto francese e guineano oltre a quello italiano, se dovesse esordire sarebbe il primo 2006 della storia viola. Attaccante lo è anche il senegalese Sene (2004), 12 gol in 31 partite stagionali, 190 centimetri grazie ai quali, nel confronto coi pari età, si distingue per strapotere fisico. In accordo con Galloppa, nessuno dei tre è stato impiegato nella gara di ieri della Primavera (sconfitta 3-2 col Genoa).