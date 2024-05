Italiano, che addio triste. Il tecnico fallisce anche l’ultimo esame viola

Si conclude nel peggiore dei modi l'esperienza sulla panchina viola per Vincenzo Italiano. Bocca serrata, sguardo fisso nel vuoto, quasi immobile per un minuto prima di lasciare andare l'enorme rammarico. È l'istantanea scattata da Repubblica per l'allenatore gigliato, che dodici mesi dopo il dolore di Praga ne prova un altro ad Atene. E così la coppa diventa un incubo: desiderava salutare lasciando un ricordo eroico, ma così non sarà. Resta il 1961 l'ultimo anno di un successo viola in Europa, con l'ultimo titolo che resta quella Coppa Italia del 2001.