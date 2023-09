Italiano cerca di recuperare Ikonè e Barak. Maxime Lopez si scalda

La Nazione riporta le condizioni della Fiorentina in vista della ripresa del campionato. Nel tardo pomeriggio di ieri la Fiorentina è tornata in campo al Viola Park per riprendere la preparazione in vista del filotto di partite in programma tra la seconda metà di settembre e i primi giorni di ottobre. Gruppo a ranghi ridotti, a causa dei 9 calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Questi giorni saranno preziosi per i giocatori reduci da acciacchi o infortuni, ovvero Ikoné, Barak e Pierozzi, che proveranno a tornare a disposizione di Italiano perché nel prossimo tour de force ci sarà bisogno anche di loro. Allenamenti importanti anche per l’ultimo arrivato, Maxime Lopez, che inizierà a conoscere la maggior parte dei nuovi compagni (anche se dovrà saltare Fiorentina-Atalanta per la seconda e ultima giornata di squalifica).