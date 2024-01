Italiano cambia, ma Thiago Motta prende subito le misure

Mezz’ora di calcio piatto, prima di trasformarsi in una partita vera, con ritmo alto, intensità e buone giocate, supplementari compresi. L’aspetto più interessante di quella fase un po’ stanca era legato al ribaltone tattico di Italiano, difesa a tre subito, Kayode e Biraghi sugli esterni, un trequartista (Barak) per marcare Freuler e due punte, di cui una, Ikoné, di ruolo è un’ala. È stato un cambiamento indotto dalla mancanza di esterni veri, con Sottil e Gonzalez in infermeria, Kouame in Coppa d’Africa e Brekalo in viaggio verso Zagabria. Thiago Motta ha impiegato una ventina di minuti a prendere le misure e del resto nella nuova disposizione dei viola non tutto funzionava bene. Poco gioco e poca brillantezza. L'analisi del Corriere dello Sport.