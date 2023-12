Italiano cambia la sua Fiorentina. Sottil favorito a sinistra e cambi dietro

La Nazione analizza le probabili scelte di Italiano oggi. In primis Bonaventura, il 5 ha recuperato dall'infortunio e al Franchi dovrebbe occupare la sua solita posizione da titolare. Ma Jack non sarà l'ultima variazione rispetto alla formazione di giovedì sera. Quasi tutto l'unidici potrebbe essere cambiato. Tornerà Terracciano tra i pali. Mentre la difesa potrebbe contare su Ranieri e Milenkovic, con Kayode e Parisi sulla fasce. In mediana Duncan riposerà, torna Mandragora, recuperato dalla febbre. Sottil sembra il favorito a sinistra, con Nico titolarissimo a destra. Il favorito per la maglia di numero 9 è Beltran, ma il ballottaggio è sempre aperto