Italiano avverte tutti e parte dalla difesa: mirino sui centrali e Terracciano

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Contro l'Inter sono venute alla luce alcune lacune di gestione e di dettami tattici. Italiano, nella giornata di mercoledì e di ieri, ha avvisato tutti partendo proprio dalla retroguardia viola. Il West Ham è forte e non bisogna sottovalutarlo. Per questo motivo servirà capire chi sta bene e chi no, limando gli errori visti a Roma. Mirino puntato sull’interpretazione del fuorigioco da parte di Milenkovic in occasione del primo gol subìto. Quarta non ha aiutato per larga parte del match. L’idea dell’Inter di creare il due contro due degli attaccanti contro i centrali viola ha pagato. Stesso discoro vale da Terracciano. Se la Fiorentina vuole issare un muro contro gli inglesi, serve la massima concentrazione da parte di tutti.