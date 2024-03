Italiano aspetta Nico e Beltran. Bonaventura saluterà Barone in America

Oggi e domani la squadra è libera e le sedute riprenderanno martedì quando inizieranno a tornare i Nazionali. Gli ultimi a rientrare saranno gli argentini:Lucas Beltran sarà a Firenze mercoledì. È impegnato con l’Under 23 e per adesso ha segnato una doppietta nella prima amichevole contro il Messico e giocherà di nuovo nella notte fra lunedì e martedì. Nico Gonzalez sarà in città giovedì, ma con il Milan dovrebbe comunque avere una maglia da titolare. La sorpresa che arriva dal numero 10 viola nella vittoria per 3-0 contro El Salvador, è l’utilizzo del giocatore come terzino sinistro da parte del c.t. Scaloni.Nico era stato impiegato in quel ruolo in situazione di emergenza nello Stoccarda qualche anno fa, ma adesso vederlo arretrato è una vera sorpresa. Sulla trequarti è squalificato Bonaventura che potrebbe pure rimanere qualche ora in più negli Stati Uniti, dove si trova con l’Italia, per partecipare al funerale di Barone a New York. Intanto come trequartista rilancia la propria candidatura anche Barak che con la Repubblica Ceca ha dato continuità al buon momento di forma e ha segnato contro la Norvegia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.