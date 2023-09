Italiano aspetta i rientri. Poi testa all’Atalanta di Gasperini

Atalanta in arrivo

Mister Italiano sta già facendo le sue valutazioni in vista della sfida con i bergamaschi, come sempre terrà conto di chi è rimasto a Firenze ad allenarsi e chi invece è andato in nazionale. Nella partitella in famiglia contro la formazione Primavera di sabato il tecnico viola ha ricevuto buone indicazioni da alcuni giocatori. Barak e Ikoné infatti hanno giocato e sembrano pienamente recuperati. Il centrocampista ceco ha saltato tutta la preparazione estiva per un’infezione virale, ma è tornato ad allenarsi regolarmente, celebrando la buona notizia anche sui social. L’attaccante francese invece ha saltato alcune partite per un fastidio all’anca, dopo una botta ricevuta in amichevole. Sabato, contro la Primavera di Galloppa, Ikoné ha anche trovato il gol, così come Nzola, Parisi, Duncan e Arthur. Ottimi segnali anche da Maxime Lopez, che sta prendendo confidenza con i nuovi compagni, anche se sarà squalificato per la partita di domenica, quindi sarà a disposizione a partire dalla trasferta a Genk, in programma giovedì 21 settembre. Nel prossimo tour de force la Fiorentina dovrà giocare sette partite in 22 giorni, motivo per cui tutti i giocatori potranno rivelarsi utili alla causa. Lo riporta La Nazione.