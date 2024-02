Italiano alla ricerca della personalità perduta. Domenica torna Milenkovic

La Fiorentina è chiamata a archiviare queste settimane difficili e ripartire alla ricerca dei punti persi nel 2024. Sicuramente Italiano dovrà ritrovare prima di tutto i suoi giocatori chiave all’interno di uno spogliatoio. Tra questi il leader meno utilizzato in questo ultimo periodo è stato sicuramente Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non gioca dal primo minuto in campionato dalla sfida di Reggio Emilia, di un mese fa. Con Ranieri squalificato però non ci dovrebbero essere dubbi, vista anche la scarsa quantità di giocatori nel ruolo di difensore centrale, per il ritorno dal primo minuto del serbo. Italiano avrà bisogno del suo miglior Milenkovic: sia per la solidità in difesa sia per il supporto ai compagni in fase di sviluppo azione. Proprio il centrale serbo dovrà trascinare la squadra fisicamente e mentalmente, in un momento dove la sua personalità non può far altro che bene a tutto il gruppo. Lo riporta La Repubblica