Italiano affida le chiavi del gioco a Bonaventura: manca solo il rinnovo

Italiano non vuole fare a meno di Bonaventura, il valore aggiunto di questa Fiorentina. Adesso tocca alla Fiorentina gestire il rinnovo

Questa Fiorentina non può fare a meno di Bonaventura. Il centrocampista viola è al centro di ogni manovra di squadra e Italiano sembra avergli affidato le chiavi del suo gioco. La sua duttilità lo rende unico, sia in fase difensiva che offensiva. Si prospetta quindi un'altra stagione ad alto livello, con il desiderio della Fiorentina di rivederlo ancora in maglia viola che cresce sempre di più. Il rinnovo, infatti, sembra sempre più vicino. Lo riporta La Nazione.