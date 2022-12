Doppia vittoria viola a Bucarest, e intanto i giovani incantano Italiano

Diversi giovani e non solo, si sono messi in mostra nelle 2 vittorie viola in Romania

La Fiorentina di Italiano ha convinto nelle due partite di ieri in Romania. Repubblica infatti sottolinea le 2 ottime prove viola, in particolare alcuni singoli hanno rubato l'occhio a Vincenzo Italiano e non solo. Col Dortmund i migliori nella vittoria per 2-0, sono stati Bonaventura Mandragora e Ikonè. Bravi però anche i giovani, che sotto gli occhi di Pradè e Barone si sono messi in mostra. Per esempio il classe 2004 Amatucci nella seconda partita ha disputato un'ottimo incontro secondo il quotidiano, oltre alla ottima prova di Benassi. Anche Bianco e Favasuli hanno ben figurato. Italiano sicuramente si porta via dalla Romania delle ottime sensazioni