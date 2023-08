Italiano: “Abbiamo voluto continuare insieme. Adesso la rivincita in Conference”

La lunga estate presto sarà soltanto un ricordo. La Fiorentina due anni fa ha intrapreso un percorso ben delineato. L’idea Gattuso che svanisce in pochi giorni e poi la scelta che avrebbe cambiato ogni prospettiva: quella di Vincenzo Italiano. Con la Fiorentina centra alla prima occasione il ritorno in Europa a distanza di sei anni dall’ultima volta, poi la scorsa stagione tiene testa a tre competizioni. Due sconfitte all’ultimo atto, così intense eppure così differenti, che certo non cancellano quanto di straordinario costruito dal suo allenatore e dalla società in così poco tempo. Come riportato dallo stesso tecnico a La Repubblica, la notte di Praga è rimasta a lungo nella sua testa. Eppure, soltanto due giorni dopo, l’incontro col presidente Commisso, il dg Barone e il ds Pradè avrebbe spinto tutti a voltare pagina ancor più carichi: