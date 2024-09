Israele-Italia: è l’ora di Kean. Spalletti punta sul viola davanti

Il Corriere dello Sport scrive oggi della probabile formazione che il CT dell'Italia Luciano Spalletti potrebbe schierare domani contro Israele: opportunità per Kean. Come scrive il quotidiano, Spalletti oggi farà tutte le sue valutazioni, a partire dalla difesa: era partito con l’idea di impiegare Bastoni in una sola partita (accontentando l’Inter) e lanciare Buongiorno, ma stravolgere l’intera difesa in una partita così delicata non è il massimo. Davanti è pronosticabile l’ingresso di Kean, con Raspadori a sostegno e Zaccagni pronto alla staffetta.