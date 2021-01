Inzaghi in ansia per Immobile, c’è l’obiettivo Caicedo dal 1′

Ciro Immobile potrebbe non recuperare per la sfida di oggi contro la Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il bomber biancoceleste ha saltato ieri la rifinitura per un fastidio al tendine e una vecchia botta alla caviglia che gli provoca dolore, e potrebbe non essere della partita in via precauzionale. Al suo posto proprio lui, quel Felipe Caicedo che – scrive il quotidiano – potrebbe proprio vestirsi di viola al termine della sessione invernale di calciomercato. Al suo fianco nell’attacco laziale ci sarà Andreas Pereira, altro vecchio pallino della dirigenza viola.

