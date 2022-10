Inter, freddo polare nei confronti della Fiorentina: fulmini all’orizzonte

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sui rapporti tra Fiorentina e Inter dopo gli ultimi fatti. La società nerazzurra ha fatto sapere di non essere soddisfatta dei Daspo imminenti, ritenuti scontati e dovuti. Il presidente Zhang punta il dito con l'intero Franchi e contro ogni tipo di violenza. Chiede il rispetto dei tifosi avversai come, sottolinea il quotidiano, avviene spesso a San Siro. Adesso non c'è più un canale diplomatico e nella prossima riunione di Lega si attendono "fulmini" tra Marotta e Barone.