Daspo, pronta un’altra sanzione. Ma il tifoso non si trova

Dopo ieri, pronto un altro Daspo per un tifoso della Fiorentina, la questura è tutt'ora a lavoro per identificarlo

Ieri è stato notificato un Daspo di tre anni al tifoso viola che ha aggredito un sostenitore dell'Inter in Maratona. Come riportato dal Corriere Fiorentino, la questura sarebbe pronta per notificare un altro Daspo dopo l'ultimo video uscito sui social in cui si sente un "buttalo di sotto Dimarco". Riferito ad un tifoso con la maglia nerazzurra. Si cerca ancora la persona che l'ha aggredito. La questura è ancora a lavoro per identificarlo.