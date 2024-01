Inter: ecco chi temono i nerazzurri. Ed a centrocampo si affidano a un veterano

La Gazzetta dello Sport scrive oggi dell'assetto che l'Inter utilizzerà al Franchi con la Fiorentina di Italiano. Come riporta il quotidiano, i nerazzurri a Firenze si aspettano un match scivoloso: se la Fiorentina è viola di rivincita dopo un 2024 da zero vittorie tra A e Supercoppa, infatti, l’Inter si presenta in Toscana con una mediana d’emergenza. Per questo, persi due centrocampisti su tre per squalifica, Inzaghi non può rimescolare le carte in nessuno degli altri ruoli-chiave. Per compensare l’assenza di Calhanoglu e Barella, Inzaghi riempirà la squadra con le certezze di sempre lontano dal centrocampo: Thuram-Lautaro Martinez davanti è la coppia incisa nella pietra, mentre Dimarco continuerà a inventare a sinistra. E pure Pavard è ormai stabile sul centro-destra della difesa, mentre, sempre dietro, Bastoni partirà invece dalla panchina dopo l’infortunio, con conseguente slittamento di Acerbi sul centro-sinistra e conferma di De Vrij da perno in mezzo. Per “guidare” sia Frattesi che Asllani nelle nuove consegne a centrocampo, poi, Inzaghi si affiderà all’unico sopravvissuto della mediana: Mkhitaryan è proprio il centrocampista a cui il tecnico rinuncia con maggiore fatica. Per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina che preoccupano i nerazzurri, invece, il quotidiano sottolinea come Inzaghi abbia studiato nel dettaglio la Fiorentina, concentrandosi sugli isolamenti degli esterni d’attacco ai lati di Beltran. In più, l’Sos è scattato su un giocatore particolarmente stimato: Bonaventura sa scomparire e riapparire tra le linee, e potrebbe essere una soluzione per i viola per attaccare la mediana sperimentale dell’Inter.