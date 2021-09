Inter, che irritazione per le parole di Commisso

Rocco Commisso ha sganciato la bomba pre-partita. Vedremo nelle prossime ore se arriverà una risposta da parte del club nerazzurro

Come scrive il Corriere dello Sport, le parole di Rocco Commisso hanno dato il via alla sfida di martedì tra Fiorentina ed Inter. Per i nerazzurri era una domenica di piena soddisfazione, quando il presidente viola ha affondato il primo colpo. Così ecco che l'umore in serata è completamente cambiato. Secondo la società, l'accusa di Commisso è ritenuta senza ragione e le mosse che sono state effettuate sono tutte secondo le regole. Ecco che in giornata non si esclude una possibile risposta alle parole del presidente della Fiorentina.