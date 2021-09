Commisso: “Juventus e Inter non rispettano le regole, Gasperini piange troppo”

L'intervista al presidente gigliato: "La Fiorentina rispetta l'indice di liquidità, perché Juventus e Inter no?"

Redazione VN

Rocco Commisso protagonista assoluto sui canali Rai durante la storica trasmissione 90º minuto, in collegamento da Firenze ha parlato del buon momento della squadra gigliata toccando numerosi temi:

Spese ed investimenti

Parlando di investimenti; ho speso 170 milioni di euro per Fiorentina, 80 per coprire le perdite degli ultimi due anni e 87 per il Centro sportivo. Quasi 350 milioni di investimento complessivo. Io sono diverso dagli altri americani, io sono nato in Italia e sono tornato per dare qualcosa al paese. Potevo investire ovunque in Europa ma ho scelto Firenze. Nel calcio non si fanno soldi, si perdono.

Presidenti italiani e regole non rispettate

Ammiro Lotito, De Laurentiis e Percassi per il lavoro svolto nei loro club. Tutti acquistati a poco e portati in Europa. Spero che la Fiorentina possa seguire le loro orme. Mentre americani e cinesi devono ancora dimostrare tutto. Tuttavia le regole finanziare nel calcio italiano devono essere trasparenti per tutti. Così non è stato. La Fiorentina è sempre puntuale nei pagamenti mentre alcune big come Inter e Juventus hanno infranto le regole senza conseguenze. Da quello che si legge sui giornali vedo che le regole in merito agli indici di liquidità non sono state rispettate, non è giusto. Eppure so che dovrebbero esserci punti di penalizzazione o limitazioni. La Fiorentina paga sempre tutto. Nel giro di due giorni si è sentito che la Juve ha 200 milioni di perdite e gli altri 150. Serve maggiore trasparenza ed equità.

Arbitri e Gasperini

A volte i direttori di gara sbagliano a vantaggio di una squadra, altre volte è l'opposto. Ieri ci hanno penalizzato al 95esimo ma eravamo avanti di due gol ed abbiamo vinto ugualmente. Non voglio fare polemiche come altri. Gasperini ieri era sorridente dopo la vittoria, ma ha passato tutta la settimana a piangere senza motivi validi. Tutti i rigori concessi dal direttore di gara a Bergamo erano corretti.

Futuro Vlahovic

Io e tutta la dirigenza abbiamo un buonissimo rapporto col ragazzo e la sua famiglia. Sa che vogliamo soltanto il suo bene e che qui è trattato in modo speciale. Lui ed il suo entourage hanno ricevuto la nostra importante proposta, aspettiamo il suo procuratore per capire se avverrà la firma. Speriamo davvero di rinnovare. Presto poi dovrò tornare negli Stati Uniti per guadagnare i soldi che perdo a Firenze (ride).