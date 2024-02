Insoddisfazione viola: i precedenti delle contestazioni alla gestione Commisso

Il Corriere dello Sport analizza oggi il clima cupo che aleggia sulla Fiorentina dopo la sconfitta di Bologna, riportando alla mente episodi del passato. Come scrive il quotidiano, i tifosi hanno contestato la dirigenza attraverso cori e striscioni, esprimendo comunque il proprio appoggio a Vincenzo Italiano. E ci sono già stati due confronti fra la squadra e gli ultras, con il momento che è delicato anche sotto il profilo dei rapporti fra pubblico Fiorentina. Un altro (brutto) passo falso potrebbe peggiorare l'atmosfera nell'ambiente, con la partita con l'Empoli che in questo senso non passa inosservata, anche perché proprio contro gli azzurri l'anno scorso si è consumato uno dei più forti momenti di tensione fra il club e la piazza. In quell'occasione, infatti, alla luce dell’insoddisfacente prestazione al Franchi dei viola, il dg Joe Barone litigò con un tifoso: «Io sono Giuseppe Barone, tu chi sei?». La risposta: «Ma vai a casa». Questo, però, nonostante il grande percorso dei viola e le due finali raggiunte nel 2023, è solo uno dei tanti momenti di tensione tra i tifosi e la Fiorentina negli ultimi due anni. Il primo è datato gennaio 2022: Dusan Vlahovic passa alla Juventus, il 27 dello stesso mese appare uno striscione sul Ponte Vecchio che raffigura Commisso con il volto di un pagliaccio. Il 26 maggio, invece, Lucas Torreira e il club divorziano ufficialmente, con conseguente nuovo striscione: «Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal». Il 21 gennaio 2023, poi, la prima grande contestazione al “Franchi” dovuta all'1-0 incassato contro il Torino, mentre il 19 febbraio l'alterco rammentato prima fra Barone e un tifoso. A settembre ecco nuovo malcontento per via del caro abbonamenti che la società sceglie di varare per la stagione 2023-2024. In Curva Fiesole, durante Fiorentina-Atalanta (17/09), appare uno striscione polemico: «Tifosi ‘pro’ si diventa col tempo, non facendo pagare 50 euro in più l’abbonamento». Ed eccoci infine a gennaio 2024. La Fiorentina passa dal quarto al settimo posto in classifica: sui cancelli dello stadio viene affisso uno striscione che rappresenta il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari in versione serpente intento a rivolgere al ds Daniele Pradè, seduto in poltrona, la frase «Oh Pradè sveglia, adesso c’è da fare il mercato». A fine gennaio, per Fiorentina-Inter, si verificano degli episodi di contestazione. Circola anche un volantino che, in virtù della deludente sessione di mercato, recita: «Commisso svegliati». Infine gli striscioni ironici esposti dalla Fiesole in occasione di Fiorentina-Frosinone, domenica 11 febbraio: «L'unico frigo pieno è il nostro», con chiaro riferimento alle affermazioni di Barone.