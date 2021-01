Insigne-Callejon, da asse vincente napoletano ad avversari. Oggi è la loro partita

La Gazzetta dello Sport snocciola oggi i numeri incredibili di Lorenzo Insigne e Josè Callejon col Napoli: 217 partite insieme, con una media di due gol a partita per il Napoli, quasi 500 occasioni a testa create in 7 anni. Callejon ha giocato ben 349 partite, irrinunciabile per tutti i tecnici che si sono susseguiti sulla panchina del San Paolo, ma oggi, come ha precisato ieri via social, difende altri colori. Al suo posto sta crescendo il messicano Lozano, con buoni risultati. Mario Rui avrà il non facile compito di arginarlo, perché Prandelli ha ammesso di non poter rinunciare alla sua qualità. Con buona pace del grande amico Insigne.