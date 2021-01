Callejon/2: “Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Firenze. Contro il Napoli…”

A seguire altre dichiarazioni di Josè Maria Callejon, intervistato oggi dal reparto media ACF: “A Firenze mi trovo bene, sono molto contento fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Sono molto contento per come mi ha accolto la squadra, la città. La mia famiglia sta molto bene in questa bellissima città che dopo il Covid ci godremo sicuramente meglio. La gara di domani? Sarà difficile, loro sono una grandissima squadra e giocano da tanti anni insieme, si conoscono benissimo. Dovremo fare soprattutto la parte difensiva molto bene e attaccare bene nelle occasioni che avremo”.