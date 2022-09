Iniziata la vendita libera per la prima gara di Conference League: ecco i prezzi

E’ iniziata ieri mattina la vendita libera per i biglietti di Fiorentina-RFS Riga. I prezzi sono in linea con le gare di campionato di fascia media: 20 euro per la Curva Fiesole, 35 euro per la Maratona e 50 per Maratona centrale e Parterre di Tribuna. La Fiorentina ha poi deciso di lanciare anche un mini abbonamento europeo di cui fanno parte le tre gare del girone che i viola disputeranno in casa contro RFS Riga, Hearth of Midlothian e Istanbul Basksehir.