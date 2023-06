Inizia l’era Viola Park. Tutti in ritiro dal 12, ma c’è l’incognita tifosi

Il 12 luglio data da cerchiare in rosso, anzi viola, sul calendario. Si apriranno infatti le porte della nuova stagione della Fiorentina, ma soprattutto quelle del Viola Park. Non un taglio del nastro ufficiale, quello ci sarà a lavori ultimati e alla presenza del presidente Commisso. Ma l’ingresso dei giocatori, che come noto faranno il ritiro precampionato proprio nel nuovo centro sportivo. Come scrive La Nazione, il programma è ancora tutto da definire, così come le modalità di accesso al centro sportivo per i tifosi, solitamente abituati a spostarsi in massa nelle varie località dei ritiri per ’abbracciare’ i vecchi e salutare i nuovi arrivi. Nei prossimi giorni, si saprà quali saranno le parti accessibili e quelle che ancora hanno bisogno dei ritocchi finali e quindi ancora off limits.