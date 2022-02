Inizia l’era Cabral: il nuovo numero nove viola che sogna la gloria

Inizia una nuova era a Firenze. Cabral è pronto a dimostrare tutto il suo valore tra paragoni importanti e i vari dubbi del caso

"Mi sono preparato tutta la vita per indossare una maglia ed un numero così importante…". Parole importanti, di un attaccante che avrà un compito ancora più importante, riportare in alto questa Fiorentina, orfana del suo bomber. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cabral dovrà ripartire da dove si era fermato: 27 gol in 31 partite, strapotere fisico e sacrificio per i compagni. Ecco le armi in più per aiutare Italiano nella sua rincorsa Europea e chissà, anche per ottenere una chiamata dal Qatar. Per adesso la sua testa è a Firenze e agli impegni che dovrà affrontare con la maglia viola. I paragoni sono già importanti, non per nulla si parla di Adriano. Va bene così, Cabral ha le spalle larghe e ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo re di questa Serie A.