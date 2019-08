Inglese non si nasconde: “Valgo i 25 mln spesi per me. Sono tornato a Parma perché…”

Roberto Inglese, attaccante tornato a Parma quest’estate ma per il quale anche la Fiorentina aveva fatto un tentativo concreto (LEGGI), ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “I 25 milioni spesi per me? Sento di dover valere quella cifra. Ma non è un problema: maggiore responsabilità, maggiore impegno. Ho deciso di tornare perché l’anno scorso mi sono trovato bene, perché ho legato con l’ambiente e con i tifosi, con cui si è instaurato un rapporto speciale, e perché qui c’è D’Aversa: le sue idee sono funzionali al mio modo di giocare, mi valorizzano”. INTANTO LA FIORENTINA PROVA L’ACCELERATA PER KEITA