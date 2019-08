Accelerata per Keita, il Monaco pronto alla cessione. Pedro, viola alla finestra

Secondo quanto riporta La Repubblica, Montella pensa di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. In quest’ottica, Pradè sta lavorando su Keita Baldé (Violanews.com ve lo aveva anticipato: LEGGI), reduce dalla Coppa d’Africa e parentesi all’Inter, in uscita dal Monaco. (SCHEDA) La Fiorentina lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e il club monegasco – con cui i contatti sono avviati da tempo – apre alla cessione. La chiusura del mercato inglese aiuta e non poco (su Keita c’era un interessamento dell’Arsenal), con i viola che hanno iniziato ad aumentare il pressing. C’è fiducia.

Il sogno in attacco resta Rodrigo De Paul (SCHEDA), ma alla Fiorentina – oltre l’argentino e Keita – piace molto anche Matteo Politano (SCHEDA). C’è sempre l’idea di inserire Biraghi nel possibile affare, anche se la valutazione fatta dall’Inter per l’ex Sassuolo è molto alta. Intanto Pradè resta alla finestra per Pedro del Fluminense: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DEL BRASILIANO