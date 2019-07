Inglese e Malinovskyi sono stati ad un passo dalla Fiorentina. Avanti tutta su attaccante e regista da 15-20 mln

Forse è un po’ presto per parlare di seconde scelte, ma di sicuro i tempi del calciomercato non stanno giocando a favore della Fiorentina. Nessun dramma, solo cronaca e la consapevolezza che a volte, nel calcio come nella vita, chiusa una porta si può aprire un portone. Pradè sa bene che non può correre il rischio di aspettare fino al 10 di agosto per il primo acquisto, per questo negli ultimi giorni si è mosso su più fronti. Sia sul fronte acquisti che in uscita. I tre nomi caldi delle ultimissime settimane sono stati Pol Lirola (SCHEDA), per il quale si continua a lavorare, Roberto Inglese e, a sorpresa, Ruslan Malinovskyi.

Il caso del centrocampista ucraino fatto uscire stamattina da La Gazzetta dello Sport (LEGGI) conferma la volontà della Fiorentina di dare un’accelerata alle trattative in entrata. Tutto vero quanto scritto sul suo mancato approdo in viola: la Pradè è stato realmente molto vicino a chiudere per il giocatore, salvo poi vedersi superata al fotofinish dall’Atalanta. Una beffa mal digerita, perchè nel centrocampo viola ancora tutto da costruire un elemento di qualità come Malinovskyi avrebbe senz’altro fatto comodo.

E non è tutto, perché anche Roberto Inglese è stato ad un passo dal vestire la maglia viola prima del trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al Parma. Si va ben oltre il semplice tentativo dell’ultimo minuto accennato dall’agente del centravanti (LEGGI). Cosa ci rimane di questa (doppia) vicenda? Prima di tutto l’identikit dei giocatori. In questa fase del mercato, Lirola a parte, la ricerca di un attaccante e di un centrocampista di costruzione passa davanti a tutto. Poi c’è anche l’aspetto legato al budget. Malinovskyi e Inglese costeranno complessivamente circa 34 milioni di euro, e il fatto che la Fiorentina stia cercando profili da 15-20 milioni (rientra in questa categoria anche Lirola) lascia ben sperare…