Ag. Inglese: “La Fiorentina ci ha provato negli ultimi giorni”

Samuele Sopranzi, agente dell’attaccante Roberto Inglese, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss del trasferimento del proprio assistito dal Parma al Napoli:

Lui ha deciso di tornare a giocare al Parma e così è stato. Il Napoli ci ha aiutato in questa trattativa mentre i ducali sono stati straordinari perché lo hanno rivoluto nonostante l’infortunio e con un grande sforzo. Non c’era tanta differenza tra le offerte che sono pervenute e quindi ha prevalso quello che lui ha voluto fare. Napoli? La sua volontà è sempre stata quella di giocare titolare e in Campania non poteva farlo perché c’era una squadra fortissima. Gli azzurri sono più che ok così, ma Ancelotti ha richiesto un altro attaccante ed è quindi giusto che arrivi. Chi più interessato? La Fiorentina ci ha provato negli ultimi giorni, ma anche altri club lo volevano