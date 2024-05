Ingenuità e distrazioni: la Fiorentina deve svegliarsi in difesa

Ingenuità, distrazioni individuali e collettive che adesso iniziano a essere numerose e pesano sulla classifica. Come confermano i 39 gol subiti in 34 partite di campionato. Tutti ben distribuiti, visto che solo in 8 occasioni (quattro al Franchi e altrettante in trasferta) i viola non hanno preso gol. Lazio, Milan e Atalanta (le avversarie che hanno subito più o meno le stesse reti in serie A) si presentavano a questa giornata quota 12 (la Lazio) e 13 clean sheet. Ad eccezione del Napoli, che ha avuto una pessima stagione, per quanto riguarda le partite chiuse senza gol subiti la Fiorentina è più vicina ai numeri di chi lotta per non retrocedere (anche l’Hellas, ad esempio, è a 8 partite giocate senza subire reti; Lecce e Udinese a 7). È andata meglio in Conference, dove i clean sheet sono stati 5 in 13 uscite, a fronte di 13 reti incassate ma più «concentrate» rispetto al campionato. Infine c’è un altro dato che concorre a rimpolpare questi numeri ed è quello dei rigori concessi. Adesso i viola sono arrivati a 9 in campionato (di cui solo uno non segnato dagli avversari): Salernitana e Sassuolo, che sono in fondo alla classifica, hanno avuto così tanti rigori a sfavore. Nel ritorno di Conference, dove Italiano ritroverà tutto il suo arsenale offensivo, la Fiorentina dovrà svegliarsi in difesa per non essere costretta rincorrere ancora. Primo, non prenderle. Lo riporta il Corriere Fiorentino.