Infermeria e formazione: il punto pre Samporia sugli uomini di Italiano

Amrabat in campo domani contro la Sampdoria. Il Corriere dello Sport riporta oggi aggiornamenti sugli uomini a disposizione di mister Vincenzo Italiano, proponendo anche un possibile undici di partenza della Fiorentina contro i blucerchiati. L’allenamento post Riga ha portato, infatti, alla guida dei gigliati buone nuove per quanto riguarda Amrabat, con il marocchino che, dopo lo stop in Conference League a causa di un attacco di lombalgia, si è allenato ieri in gruppo. Per quanto riguarda Gonzalez e Sottil, invece, l’argentino ieri si è unito ai compagni e a questo punto è quasi certa la convocazione per la gara di Marassi, mentre il numero 33 continua a svolgere un programma differenziato e questo allontana ancora il rientro che può andare ormai oltre la sosta (l’ultima partita di Sottil risale al 18 settembre scorso). Nel frattempo, la seduta odierna della Fiorentina sancirà la formazione anti Sampdoria: detto di Amrabat, dovrebbero tornare titolari anche Dodo, Milenkovic (Quarta favorito su Igor per far coppia con il serbo), Biraghi e Kouame, i quali hanno riposato saltando l’impegno in Europa, mentre proprio a centrocampo c’è lotta serrata a tre fra Bonaventura, Barak e Mandragora per due posti. Stesso discorso per l'attacco, dove Saponara e Gonzalez pressano Ikonè.