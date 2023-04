Infermeria: contro la Cremonese si punta al recupero di tre viola

Come scrive Il Corriere dello Sport, riprendono oggi gli allenamenti della Fiorentina dopo il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano, con l’allenatore gigliato che dovrà innanzitutto capire su quali giocatori poter contare per la prossima sfida contro la Cremonese. In vista della partita di giovedì sera in Coppa Italia il tecnico dovrà valutare la condizione fisica di Brekalo, che a Monza non compariva neppure nella lista dei convocati, oltre a quella di altri due viola. Domenica scorsa sono rimasti in panchina, infatti, anche Nico Gonzalez e Ikone che non erano in condizioni fisiche ottimali, ma per giovedì ci sono buone probabilità di recupero per entrambi. Tornerà fra i convocati anche Venuti che era stato bloccato da un attacco febbrile, anche se sulla corsia destra giocherà comunque Dodo.