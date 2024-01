Indispensabile, ma non incedibile: ecco il paradosso di Ikonè

Il paradosso Jonathan Ikoné: nel senso che l’esterno francese, già centrale nel gioco viola per la fiducia che Vincenzo Italiano continua a dargli di partita in partita e spesso per non dire quasi sempre non ripagato, diventa ancora più fondamentale per le assenze causa infortunio di Gonzalez e Sottil, e di Kouame che è in Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Eppure, se alla Fiorentina dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe anche decidere di cederlo. Insomma, il paradosso ci sta tutto, ma l'importante è che stia sopra a Ikoné, di fronte alla fase più delicata dei suoi due anni esatti a Firenze (è arrivato a dicembre 2021, in deroga concessa sull’apertura del mercato di gennaio, pagato quattordici milioni più uno di bonus e 15 per cento sulla rivendita futura per portarlo via agli allora campioni in carica del Lille): nel momento altrettanto topico della stagione per la squadra viola con due traguardi su quattro in palio nel giro di due settimane, al tecnico siciliano là davanti sulle fasce sono rimasti soltanto lui e Brekalo. E il croato ha già le valigie pronte. Lo riporta il Corriere dello Sport.