Incubo Coppa d’Africa per Kouamè: torna prima a Firenze?

La Coppa d’Africa della Costa d’Avorio e di Christian Kouame si sta trasformando in un mezzo incubo. Gli Elefanti sono stati sconfitti per 4-0 dalla Guinea Equatoriale, nazionale non certo irresistibile. L’attaccante della Fiorentina è partito fra i titolari, sostituito poi al 65’. Il girone si è dunque concluso con una vittoria e due sconfitte. Mancato il pass diretto per la fase successiva (avanti la stessa Guinea e la Nigeria), a questo punto il destino dipende dagli altri gironi, in campo oggi e domani. Anche le quattro migliori terze, infatti, vanno avanti nella competizione, ma alla Costa d’Avorio serviranno una serie di risultati favorevoli. Il passaggio del turno non è più nelle mani di Kouame e compagni. Lo riporta La Nazione.