Incontro Italiano-dirigenza per il mercato: la lista degli intoccabili

Dentro o fuori. Cosi si legge sulle pagine del Corriere dello sport. La linea di demarcazione in casa Fiorentina tra ciò che è adesso e tra ciò che vorrà essere la prossima stagione passa dalla conferma di alcuni elementi che nel corso dell’ultima annata sono risultati decisivi nel trascinare la squadra di Italiano a due finali di Coppa. I confronti tra allenatore e società stanno andando avanti in modo proficuo ma una prima scrematura su quelle che sembrano essere già oggi le pedine cardine per il prossimo campionato è stata fatta nel corso del faccia a faccia dell’ultimo week-end. Commisso, per la costruzione della rosa del prossimo anno, non sembra intenzionato a rimodulare verso il basso il monte ingaggi (a oggi di 63 milioni lordi) anche nel caso in cui la Fiorentina non dovesse essere "ripescata" in Conference League ai danni della Juventus. A parte l'uscita ormai scontata di Amrabat, gli altri big della squadra sono destinati a restare al loro posto. A cominciare da Biraghi (che ha da poco visto scattare l’opzione sul suo contratto fino al 2025), Milenkovic, Dodo, Gonzalez e Bonaventura, l’elemento forse più decisivo dell’ultima stagione. Gli intoccabili della rosa di Italiano non sono finiti qui. A centrocampo la Fiorentina si attende la svolta definitiva sia da Barak, per il quale ha investito 6 milioni anticipando il riscatto allo scorso gennaio, che da Castrovilli. Mentre in attacco la società ha deciso di puntare su Brekalo, che rappresenterà una delle prime scelte sulla sinistra. Tutti in divenire infine i movimenti in porta e tra le punte, dove uno tra Cabral e Jovic potrebbe partire