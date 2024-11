In sette lasciano il Viola Park. Bove è stremato, adesso un po’ di riposo

Sosta per le Nazionali in casa Fiorentina

Sono otto (meno uno) i viola convocati con le varie Nazionali. Il meno uno è rappresentato da Edoardo Bove, che nella serata di ieri ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per un lieve risentimento muscolare. Niente di preoccupante per la Fiorentina , che avrà a disposizione il classe 2002 già nei prossimi giorni.

Palladino, almeno per la prossima settimana, non potrà contare invece su sette pedine: Kean e Comuzzo sono impegnati con la Nazionale di Spalletti, Gosens è stato chiamato per la seconda volta consecutiva dalla Germania di Nagelsmann, Amir Richardson è stato aggregato al Marocco di Regragui, mentre Kayode e il portiere classe 2006 Martinelli rappresenteranno rispettivamente l'Under 21 e l'Under 19. A loro si aggiunge anche Pongracic: fuori da metà settembre per un problema ai flessori della coscia, contro il Verona il centrale ex Lecce è tornato tra i convocati e si è scaldato nel finale di gara. Indice di un pieno recupero che ha spinto il Ct della Croazia Dalic a convocarlo.