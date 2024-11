Bove lascia il ritiro dell’Under 21. Non ci sarà per le amichevoli

Per Edoardo Bove l'inizio di stagione è stato su altissimi livelli, dopo la cessione da parte della Roma. Bove era stato convocato per le due amichevoli dell'Under 21 di Nunziata contro Francia e Ucraina. Il centrocampusta però ha lasciato il ritiro della nazionale, alle prese con un problema fisico. Mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. Raggiungerà invece Tirrenia Simone Pafundi (Losanna), inizialmente convocato con la Nazionale Under 20