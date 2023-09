In Italia finisce il mercato, ma non ovunque: le soluzioni per Jovic e Kokorin

Jovic (la speranza è sempre il Milan) ha estimatori in Turchia, Grecia e Serbia. Chance eventuale anche per Kokorin. La Fiorentina, con l'accesso in Conference League, giocherà molte più partite

Questa sera finirà il mercato in Italia, ma le trattative non si fermano. Occhio infatti, perché il mercato resterà aperto in alcuni paesi. E dunque qualcosa potrà ancora muoversi in uscita (se non si arriverà oggi ad un dunque). Jovic (la speranza è sempre il Milan) ha estimatori in Turchia, Grecia e Serbia. Chance eventuale anche per Kokorin. La Fiorentina, con l'accesso in Conference League, giocherà molte più partite, ma c'è bisogno di sistemare qualche esubero.