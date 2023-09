Jovic, il Milan ha parlato con la Fiorentina per un prestito: pista calda

La trattativa saltata per l’iraniano, comunque vada la caccia al sostituto resterà una delle più clamorose degli ultimi anni. Un pasticciaccio brutto alla portoghese fatto di agenti, rilanci, commissioni e carte cambiate in tavola all’ultimo...

Taremi non andrà al Milan e Pioli rimane senza un attaccante. Con la cessione di Colombo al Monza, la Gazzetta dello Sport accosta ancora una volta Luka Jovic ai rossoneri. Il serbo resta il profilo più agevole da raggiungere, il Milan pensa a lui da tempo e ha già parlato con la Fiorentina per un prestito. La trattativa saltata per l’iraniano, comunque vada la caccia al sostituto resterà una delle più clamorose degli ultimi anni. Un pasticciaccio brutto alla portoghese fatto di agenti, rilanci, commissioni e carte cambiate in tavola all’ultimo momento.