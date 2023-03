In corsa su quattro fronti: la Fiorentina si gioca tanto nel finale di stagione

La Nazione scrive della partenza della Fiorentina per Sivas, avvenuta ieri all'ora di pranzo. Volti sorridenti e distesi ieri al momento della partenza da Peretola. Nonostante un cielo plumbeo su Firenze, l’umore dei viola era piuttosto alto. E d’altra parte i recenti 7 risultati utili consecutivi non possono che dar fiducia ad un gruppo che sa di potersi giocare ancora tanto nell’ultima parte della stagione. Paradossalmente, la Fiorentina sa di poter competere ancora su... quattro fronti. Il cambio del format della Supercoppa Italiana - scrive La Nazione - regala ancora più peso alla finale di Coppa Italia da conquistare nel doppio confronto di aprile con la Cremonese. Il regolamento parla chiaro: in Arabia Saudita, il prossimo gennaio, voleranno la vincente dello scudetto, la seconda classificata in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. In tanti hanno storto la bocca per questo nuovo format, ma per la Fiorentina può essere un’occasione importante (anche a livello economico, le quattro partecipanti si spartiranno 23 milioni di euro). Il mirino resta puntato sulla corsa al settimo posto e - anche se nessuno lo ammette per scaramanzia - sulle finali di Roma (24 maggio) e di Praga (7 giugno).