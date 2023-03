Fiorentina, cogli l’occasione: la semifinale con la Cremonese ora vale triplo

La riforma della Supercoppa apre scenari impensabili

Stefano Fantoni

La notizia di giornata è il cambio di formula della Supercoppa Italiana che, almeno per la prossima edizione, sarà assegnata al termine di una final four. Al via le prime due classificate del campionato e le due finaliste della Coppa Italia.

E se uno dei posti ormai è già assegnato, ovvero quello del Napoli prossimo campione d'Italia, gli altri sono tutti da scoprire. L'Inter può accedere alla nuova Supercoppa tramite il campionato o centrando la finale di Coppa Italia. Lo stesso vale per la Juventus, anche se il secondo posto in Serie A è raggiungibile solo se sarà annullato il -15 in classifica. Sperano di accedervi da vicecampione d'Italia almeno tre squadre, cioè Milan, Lazio e Roma.

E poi c'è chi può contare solo sulla Coppa Italia per regalarsi non solo la possibilità di giocarsi il trofeo, ma anche di poter competere per la Supercoppa, ovvero Cremonese e Fiorentina. Ovviamente, noi concentriamo l'attenzione sui viola e sul doppio confronto con i grigiorossi che ora vale triplo.

Con l'accesso alla finale la Fiorentina guadagnerebbe in un colpo solo la possibilità di mettere in bacheca due trofei, ovvero Coppa Italia e Supercoppa Italiana. E poi, per completare il quadro delle occasioni, in caso di vittoria del trofeo tricolore si aprirebbero automaticamente le porte della prossima Europa League, traguardo raggiungibile anche attraverso la conquista della Conference League. Due partite da non sbagliare per aprire orizzonti fin qui solo immaginabili. Ma non corriamo troppo, prima la Cremonese, poi chi vivrà vedrà.