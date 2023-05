In cerca di un leader per Basilea: la Fiorentina si aggrappa ai gol di Cabral

Il brasiliano conosce bene l'ambiente di Basilea e può dare consigli su come far male agli svizzeri. E' lui l'arma di Italiano per giovedì

Redazione VN

In vista della gara di ritorno a Basilea, la Fiorentina ha bisogno della sua certezza in Europa, Arthur Cabral. Giovedì si gioca a Basilea, nello stadio che lo ha fatto conoscere al calcio europeo e il capocannoniere di Conference avrà grandi motivazioni. Ma - scrive il Corriere dello Sport - è lui il leader della Fiorentina? 65 gol in 106 presenze complessive con gli svizzeri, conosce bene il Sankt Jakob Park, il clima caldo sugli spalti.

Forse solo lui può guidare la squadra a Basilea, aiutandola non solo con la prestazione ma anche dal punto di vista mentale, insegnando ai compagni come affrontare una sfida che i viola devono ribaltare per arrivare a Praga. Se in campionato il suo cammino è stato intermittente, in coppa è una sentenza. Cinque gol nelle ultime cinque da titolare, otto complessivi quest'anno a cui si aggiungono i cinque in sei partite dell'anno scorso: può essere lui il trascinatore. Firenze ci conta.