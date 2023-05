Calo fisico, scelte sbagliate e turnover poco lucido: gli errori di Italiano

La gran parte dei giocatori in rosa non è mai stata abituata a giocare questa quantità di partite, ma il quotidiano fa ricadere le colpe sulla gestione delle energie da parte di Italiano, che ha usato il turnover ma spesso ha sbagliato scelte. L'esempio è Nico Gonzalez, messo in campo con Salernitana e Napoli ma evidentemente in riserva, e surclassato giovedì dall'esuberanza di Ndoye. Anche la gestione dei cambi non è piaciuta. L'uscita di Amrabat (anche lui molto stanco) contro gli svizzeri ha sbilanciato ancora di più la squadra, mentre Brekalo aveva bisogno di minutaggio e invece è entrato pochissimo nel turn over per poi giocare la gara più importante. Ancora nulla è perduto: ma per evitare il fallimento servono due imprese, giovedì e con l'Inter