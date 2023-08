In casa Fiorentina si vende: Kokorin, Jovic, ma attenzione al duo Barak-Sabiri

Barak per il quale non erano mancati rumors da Roma sponda Lazio, e anche Sabiri che continua a restare fuori dai convocati per problemi fisici, ma il cui feeling con l’universo viola non sarebbe del tutto sbocciato.

Per Jovic che nel corso del precampionato non è riuscito a ritagliarsi spazio. Dopo timidi sondaggi avviati dalla Stella Rossa l’agente ha sondato altre piste, anche in Italia come capitato con Milan prima e Roma poi, trovando tuttavia risposte decisamente fredde. Un segnale di come il mercato intorno all’attaccante serbo abbia inevitabilmente risentito dell’ultima stagione in chiaroscuro, e soprattutto del lavoro ancora da svolgere da qui a venerdì sera quando si chiuderà ufficialmente la finestra estiva. Negli ultimi giorni di affari sono comunque altre le posizioni da valutare in casa viola: c’è Kokorin che pur reduce da un inaspettato precampionato attende una destinazione, Barak per il quale non erano mancati rumors da Roma sponda Lazio, e anche Sabiri che continua a restare fuori dai convocati per problemi fisici, ma il cui feeling con l’universo viola non sarebbe del tutto sbocciato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.