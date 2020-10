In attacco tutto tace, ma guai ad escludere sorprese: gli scenari in entrata e in uscita

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul reparto offensivo della Fiorentina, che non sembra orientata ad operare cessioni, né per quanto riguarda Vlahovic, sul quale ci sono Verona e Parma, né per quel che concerne Cutrone. Ma l’ultimo giorno di mercato è imperscrutabile, e allora non sono da escludere scossoni improvvisi.

VLAHOVIC VUOLE GIOCARSI LE SUE CARTE IN VIOLA

Le alternative sono rappresentate dai due polacchi, Milik e Piatek. Il primo è difficile da raggiungere, sebbene sia il preferito; un tentativo finale verrà fatto (LEGGI). Il secondo tornerebbe volentieri in Italia e rimane una pista percorribile. Ormai sfumato, invece, Rodrigo De Paul per la mediana, profilo che pure piace da lungo tempo alla dirigenza viola.

