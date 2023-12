In 700 all’Olimpico, la Fiesole pronta a un tifo da Champions

Si profila una doppia trasferta tutta da vivere per i tifosi della Fiorentina, che in 700 oggi saranno all'Olimpico per seguire la partita con la Roma. Tanti, infatti - scrive Repubblica - i sostenitori viola che arriveranno in queste ore nella Capitale: non un numero degno delle migliori sfide, ma comunque un passo avanti rispetto ad altre trasferte. Contro Lazio e Napoli il caro biglietti fermò la Fiesole, che stasera sarà invece regolarmente al fianco della squadra, in un match fondamentale. Già in settimana il Franchi è stato protagonista nell'incitare una squadra colpita a freddo dal Parma in Coppa Italia, ma qui ci si giocano le posizioni alte di classifica. L'Olimpico sarà poi l'ultima vera trasferta dell'anno, anche se a Budapest la Fiorentina cerca il primo posto nel girone di Conference.