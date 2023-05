In 30mila per una coreografia da sogno. Così i tifosi hanno vinto la loro gara

Doveva essere spettacolare e spettacolare è stata: la coreografia con cui la Curva Fiesole spostata per una notte nella Curva Sud ha accompagnato l’ingresso in campo delle squadre è stata da brividi. Bandiere bianco viola, l’immagine del Perseo con la testa della medusa in mano condita di scritta “ Per noi” e una frase in alto “Sconfiggi il nemico” ha reso ancora più magica la notte dell’Olimpico. Un compendio perfetto di una giornata in cui il popolo viola si è unito e compattato, ha riscoperto valori sommersi da un po’ di tempo tirandoli fuori in tutta la sua bellezza.