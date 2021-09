Il Viola Park prende forma: la cura dei particolari di Commisso

Il Viola Park prende forma: Commisso ieri ha fatto strada all'interno dei cantieri ai giornalisti. Lo stupore per ciò che sarà è alle stelle

Nella giornata di ieri Rocco Commisso e la dirigenza viola hanno fatto da guida ai giornalisti all'interno del Viola Park. Il presidente viola, oltre a presentare e descrivere il progetto si è soffermato su tanti temi come il rinnovo di Vlahovic e la sosta per le nazionali. Le opinioni dei media sul lavoro della Fiorentina e dell'architetto Casamonti sono state ottime.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ha stupito tutti la cura per i dettagli. Infatti, si può notare come ogni piccolo tassello di questa struttura è posizionato per un motivo ben preciso. Dalla "V" che darà la forma al centro sportivo, alle numerose piante che verranno piantate su 3 dei 25 ettari a diposizione, fino agli spogliatoi sotterranei. Commisso e la Fiorentina tutta credono in questo progetto. A Natale 2022 la cerimonia di inaugurazione e via allo spettacolo.