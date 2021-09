Montiel si presenta: “A Siena con ambizione e serietà, mi sento pronto”

Il trequartista spagnolo pronto ad nuova avventura per lanciarsi definitivamente nel calcio che conta

Il giovane gigliato Tofol Montiel si è trasferito in prestito al Siena allenato da Alberto Gilardino per cercare di trovare continuità ed importanti minuti di gioco. Queste le parole in conferenza stampa raccolte da IlCittadinoonline.it: