Il Viola Park è ancora deserto, niente agibilità. E la stagione è iniziata

Continua a slittare l'agibilità per il Viola Park e intanto la stagione è iniziata. Il 14 settembre in programma una nuova riunione

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un focus dal titolo emblematico "Violato Park". Il riferimento è ai lavori di agibilità ancora in corso sul nuovo centro sportivo viola costato oltre 120 milioni ma ancora chiuso al pubblico. Un progetto che ha pochi eguali in Europa e che dimostra tutta la voglia di programmazione di Rocco Commisso: 26 ettari, 12 campi regolari, 2 stadi – uno da 3.000 e uno da 1.500 posti – più 12 padiglioni, 67 uffici, 400 parcheggi, 19 sale riunioni, 75 camere, ristoranti, bar, un centro medico e wellness con tanto di ambulatori, dentisti, podologi, parrucchieri e un’area benessere. Una città nella città, ma ancora non agibile al pubblico per le solite questioni burocratiche. Ieri, si legge, la commissione di pubblico spettacolo ha infatti rilevato altre mancanze nella riunione andata in scena nell'impianto.